Zivko Bubic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zivko Bubic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zivko Bubic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zivko Bubic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zivko Bubic 5 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Živko Bubić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zivko Bubic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zivko Bubic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krupa na Vrbasu futbol takımında oynamaktadır. FK Krupa na Vrbasu takımına 3 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Zivko Bubic'nin FK Krupa na Vrbasu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zivko Bubic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zivko Bubic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zivko Bubic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zivko Bubic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kozara Gradiska

10 Ağustos 2018 yılında FK Jedinstvo Zeravica

13 Temmuz 2019 yılında Kozara Gradiska

5 Ağustos 2020 yılında S. Novi Grad

3 Ağustos 2021 yılında FK Krupa

Zivko Bubic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zivko Bubic şuan FK Krupa na Vrbasu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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