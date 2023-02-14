Zivko Kostadinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zivko Kostadinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zivko Kostadinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zivko Kostadinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zivko Kostadinovic 10 Nisan 1992 tarihinde Modriča şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Živko Kostadinović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zivko Kostadinovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zivko Kostadinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 3 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Zivko Kostadinovic'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zivko Kostadinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Zivko Kostadinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Zivko Kostadinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zivko Kostadinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Stade Nyonnais

24 Eylül 2012 yılında FC Vaduz

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

14 Aralık 2013 yılında FC Schaffhausen

25 Temmuz 2014 yılında SC YF Juventus

27 Ocak 2015 yılında FC Schaffhausen

1 Temmuz 2016 yılında Le Mont LS

1 Şubat 2018 yılında FC Wil 1900

3 Ağu 2020 yılında FC Zürich

Zivko Kostadinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zivko Kostadinovic şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.