Ziwenhao Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziwenhao Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziwenhao Song adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziwenhao Song Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziwenhao Song 13 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 宋子文豪 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziwenhao Song Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına - tarihinde katılmıştır. Ziwenhao Song'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ziwenhao Song Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziwenhao Song isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ziwenhao Song Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziwenhao Song Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziwenhao Song şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.