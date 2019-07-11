Ziya Eren Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZİYA EREN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1970

Ziya Eren kaç yaşında : 49

Kilo & Boy :

Burcu :

Meslek : İş Adamı

Ziya Eren doğum yeri : Kayseri

ZİYA EREN BİYOGRAFİSİ

Kayseri Erciyesspor başkanıdır.

Ziya Eren, 1970 yılında Kayseri’de doğmuştur. Annesi Betül Eren, babası Ahmet Eren’dir. Ziya Eren, 17 yaşında iken 1987 yılında İstanbul’dan aldığı sacları Kayseri’de sobacılara satarak iş hayatına başladı. 1994 yılında ilk ithalatını Romanya’dan gemiyle sac getirerek yaptı.

Sonra İstanbul’da iş yapmaya başladı, 2000yılında ilk deposunu Dilovası’nda açtı. Daha sonra Gebze, Karadeniz Ereğlisi ve İskenderun’daki depolar takip etti.

Ziya Eren, ortağı Ümit Gökçen ile birlikte KayseriMetal Center (KMC) ve MGE Metal firmalarıyla Avrupa’da üretilen ayakkabıların burun ve bel çeliği imalatını yapıp satmaktadır.

Ziya Eren, 2016 yılında 10 milyon tonluk Türkiye sac pazarının yüzde 5’ini elinde bulunduran işin başındadır.

Ziya Eren ve ortağı Ümit Gökçen’in sacdan ürettiği parçalar, ABD’de Mustangotomobillerde, Almanya’da Porsche’lerde kullanılmaktadır. Cirosu 500 milyon lirayı bulmaktadır.

Ziya Eren, 2009 yılında kısa bir süre Kayseri Erciyesspor başkanlığını yaptıktan sonra 2011 yılında tekrar başkanlığa getirildi.

Türkiye’de bir ilk olan Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Betül Eren Genom Kök Hücre Merkezi, Ahmet Eren Anadolu Lisesi, Huriye Eren İlköğretim Okulu, ERÜ Ziya Eren Eğitim Fakültesi, ERÜ Ahmet- Beyza –Emre İlaç Araştırma Merkezini yaptırıp bağışladı.

Ziya Eren, İngiltere’nin Lig 2'de mücadele eden “Crawley Town” futbol takımını satın aldı. Geçen 2015 yılı sezonunda Lig 1'de mücadele eden Crawley ligi 22'nci sırada bitirerek küme düşmüştü. Bu 2016 yılı sezonunda Lig 2'de de şu ana kadar beklentilerin çok altında kaldılar. Kırmızı-siyahlılar 31 maçta topladığı 37 puanla 24 takımlı ligde 15'inci sırada yer alıyor.

Ziya Eren, evlidir. 3 çocuğu vardır.