Ziya ilk kez Süper Lig’de oynayacak

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Ziya Alkurt, ilk kez Süper Lig'de forma giyecek.

Geçen sezonu Denizlispor'da tamamlayan ve bugün de İstikbal Mobilya Kayserispor ile 2 yıllık sözleşme yapan Ziya Alkurt, bir ilki yaşayacak. 29 yaşındaki futbolcu, 10 sezondur forma giydiği profesyonel liglerde ilk kez Süper Lig'de oynama fırsatına erişecek.

Sırasıyla Sürmenespor, 1461 Trabzonspor (2 sezon), Beşikdüzüspor, Bayrampaşa (2 sezon), Orduspor (2 sezon), Giresunspor ve son 3 sezondur da Denizlispor forması giyen Ziya Alkurt, 293 profesyonel maçta 67 gol atarken 50 kez sarı kart 3 kez de kırmızı kart gördü. 1.82 cm boyundaki Ziya Alkurt, Bayrampaşa ile TFF 3.Lig'de, Denizlispor ile de Spor Toto 1.Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Geçen sezon Denizlispor forması ile 28 müsabakada görev yapan 29 yaşındaki Ziya Alkurt, 2'si kafayla olmak üzere 10 gole imza koymuştu.

Kaynak: İHA