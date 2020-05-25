Ziya öğretmen bu defa öğrencilerle İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Buluşması'ndaydı

Geçen hafta Fen Lisesi öğrencileri ile buluşan Milli Eğitim Bakanı bu defa İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile buluştu. "Ziya Öğretmen ile İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Buluşması"nda Bayburt'tan Düzce'ye; Diyarbakır'dan İstanbul'a 81 ilden yüzlerce genç yer aldı.



"Sizlerle buluşup fikirlerinize başvurmak istedim." diyen Ziya Öğretmen, gençlerin ülkeye kattığı fikri zenginliğin ve önerilerinin çok değerli olduğunu belirtti.



Salgın döneminde tüm vakitlerini evlerinde geçiren gençler EBA'nın daha da zenginleşmesi için kitap kulüpleri, yabancı dil dersleri, hobilere yönelik kurslar gibi öneriler sundular... Bakan Selçuk, tümünün gerçekleşeceği müjdesini verdi. Selçuk, hızla hayatımıza giren uzaktan eğitimin bundan sonra da eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olacağını belirterek "Süreçte edindiğimiz tecrübe yüz yüze eğitimin muhakkak suretle olması gerektiğini ama uzaktan eğitimin de buna eklenmesinin faydalı olduğunu yani karma bir modele ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Dünya, yüz yüze eğitimle uzaktan eğitimin iç içe olduğu karma bir modele doğru yöneliyor. Türkiye'nin de burada yerini alması kaçınılmaz. Yaz döneminde EBA'da İngilizce dersleri devam edecek. Başlangıç seviyesinde içerikler olacak. Hobilerinize yönelik içerikler olacak. Sizin dilediğiniz her şeyi oraya taşıma gayretindeyiz." diye konuştu.

İBRAHİM HEM DIŞARI ÇIKTI HEM BAKANLA SOHBET ETTİ

Cuma günü gerçekleştirilen sohbetin saati, 15-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkma serbestisine rastlamıştı. Bayburt'tan İbrahim Kurban, ne Bakanla sohbetten ne de dışarıda vakit geçirmekten vazgeçmek istememişti. Kullandığı otomobilin içinden selamladı herkesi. "Bugün bize izin olduğu için şehir merkezine geldim. Dışarıda da gürültü vardı oradan konuşamazdım arabaya bindim." dedi. İbrahim'in samimi tavırları herkesi gülümsetti. Bakan Selçuk, İbrahim'e ehliyeti olup olmadığını sordu. İbrahim, 18'ini doldurur doldurmaz ehliyet aldığını anlattı.

ÖĞRENCİLERDEN SÜRPRİZ

İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ise geleneksel müziğimize gönül veren öğrencilerin sürprizi vardı... "Bayram o bayram olur" ilahisi ve Neşet Ertaş'ın ünlü eseri "Yalan Dünya"yı seslendirdiler.