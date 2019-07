Ziya Özel Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZİYA ÖZEL KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1927

Ziya Özel kaç yaşında : 92

Kilo & Boy :

Burcu :

Meslek : Doktor

Ziya Özel doğum yeri : Mersin

ZİYA ÖZEL BİYOGRAFİSİ

Zakkumcu Ziya olarak tanınır.

Türkiye onu üçkâğıtçı, şarlatan, sahtekâr, yalancı gibi sıfatlarla hafızalara kazımışken, dünya Zakkumcu Ziya'ya, daha doğrusu Genel Cerrah Op. Dr. Ziya Özel'e 'insanlığın yararına büyük bir buluşun altına imza atmış değerli bir bilim adamı' gözüyle bakıyor.

Ziya Özel, tam adı Hüseyin Ziya Özel’dir. 1927 yılında Mersin'in Mut ilçesi Kürkçü köyünde doğmuştur. İlk ve orta okulu köyünde ve Silifke'de okudu. Parasız yatılı imtihanını kazanarak Kayseri Lisesi'nde okudu, oradan mezun oldu.

1946'da girdiği askeri tıbbiyeden 1952 yılında mezun oldu. Askeri doktor olarak beş yıl hizmet verdi. 1957-1961 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde genel cerrahi ihtisası yaptı. 1962'de ordudan istifa etti ve Muğla Devlet Hastanesi'nde göreve başladı. 1969'dan sonra Başhekimliğini de yaptığı Muğla Devlet Hastanesi'nden 1974'te emekliye ayrıldı, İstanbul'a taşındı.

Doktor Ziya Özel Muğla Devlet Hastanesi'nde çalışırken 1966 yılında terminal safhadayken Nerium Oleander ile çalışmaya başladı. Tedavi olarak iyileşen hastaları 20 Eylül 1973'te Ankara'da yapılan 4. Balkan Tıp Günleri sempozyumunda takdim etti. Bu sempozyuma katılırken amacı; bilim camiasının dikkatini etki mekanizması klasik kemoterapi ilaçlarından çok farklı ve bazı vakalarda kanserin türüne bakmaksızın etkili olan N.O. tedavisine çekmekti. Bu tedavi saç dökmüyordu, lökosit sayısını düşürmüyordu. İntramüsküler iğne ile verildiğinde aşı olduktan sonra görülene benzeyen bir ateş yükselmesi görülüyordu. Bu ateş; dozu ayarlayarak kolayca kontrol edilebiliyordu, kanser vücuttan yok olduktan sonra da çıkmaz oluyordu. Umudu; sempozyumdan sonra N.O. ile ilgili ciddi, kapsamlı bilimsel araştırmaların yapılacağı ve N.O. tedavisinin insanlığın hizmetine bir an evvel gireceği yönünde idi.

Sempozyumdaki tebliğine reaksiyon hiç de umduğu gibi olmadı. Klasik tedavi uygulayıcısı bazı onkologlar, farmakologlar ve üniversite okutmanları N.O. tedavisinin yasaklanması yönünde Sağlık Bakanlığı'na baskı yaptılar. Ancak, Dr. Özel çalışmalarından vaz geçmedi ve daha başka vakaları Türk tıp dergisi Dirim'de yayınladı.

N.O. ile ilgili çalışmalarını sürdürebilmek, bilimsel araştırma kurumları ile ilişkiler kurabilmek gayesi ile Muğla Devlet Hastanesi'nden emekliye ayrılarak Nisan 1974'te İstanbul'a taşındı. İstanbul'da değişik üniversitelerle ilişki kurdu. Ancak, beklediği neticeleri alacak çalışmalar yapılamadı.

1985'te yurt dışında araştırma kurumları aramaya başladı. N.O. ekstreleri ile ilgili patent başvurusunu A.B.D. Patent ve Müseccel Marka Ofisi'ne yaptıktan sonra sanayileşmiş değişik ülkelerde bir düzine ilaç firmasına N.O. tedavisini tanıtan birer paket gönderdi.

Bunlardan İsviçre'nin Sandoz firması konu ile ilgilendi ve N.O. ekstre örneklerini test etmek istedi. Testlerin neticesinde N.O. ekstrelerinin bağışıklık sistemini harekete geçirdiği rapor edildi. Sandoz bilimcileri N.O. ekstreleri için "immünomodülatör" (bağışıklık sistemi düzenleyicisi) tabirini kullandılar. Değişik nedenlerden dolayı Sandoz ile irtibat devam etmedi.

N.O. ektresinde bulunan aktif maddeleri tesbit etmek ve ayırmak gayesi ile 1988 yılında Münih Üniversitesi Farmakoloji Enstitüsü'nde bir araştırma grubu kuruldu. Bağışıklık sisteminin aktivasyon ve düzenlenmesine katkısı olabileceği düşünülen bazı polisakkaritler ayrıldı. Neticeler 17-22 Temmuz 1990'da Almanya'da Bonn'da toplanan Doğal Aktif Maddelerin Biyoloji ve Kimyası (Biology and Chemistry of Active Natural Substances (BACANS)) sempozyumunda takdim edildi. Ancak, araştırma grubunun bazı üyeleri neticelere ve N.O. ekstresine kendi başlarına sahip olma gayreti içine girince grup dağıldı.

1995'te bir Amerikan risk kapital şirketi [o zamanki adı ile Pharmaceutical Ventures Trust, daha sonra Ozelle Pharmaceuticals, Inc. (OPI) patentlerin lisanslarını talep etti. Dr. Özel şirketin N.O. ekstrelerini geliştirip, insanlığın hizmetine girecek hale getirmesi halinde lisansı verebileceği yönünde şartlı anlaşma imzaladı.

Yıllar önce olay yaratan zakkumun kansere çare olabileceği açıklamasının ardından Prof. Dr. Ziya Özel'in zakkumlu kanser ilacı uzun zaman sonra FDA'ın ilk denemelerinden başarıyla geçti.

Doktor Ziya Özel’in 1986'da başvurusunu yaptığı patent, 1992 yılında, ABD'den, zakkumdan elde edilen 'Oleander' maddesinin bağışıklık sistemini güçlendiren etkisi üzerine patent aldı. Doktor Ziya Özel, Anvirzel müseccel markası ile bilinen Nerium Oleander ekstrelerinin mucididir.

Dr. Robert Buckowski başkanlığındaki Cleveland Kanser Kliniği'nde gerçekleştirilen ve zakkumdan elde edilen hammaddenin tümörlere karşı etkili olduğunu gösteren klinik çalışma, ABD'de Amerikan Klinik Onkoloji Cemiyeti'nin 2001 yılında düzenlediği konferansta da sunuldu. İrlanda'da bazı durumlarda ilacın kullanılmasına izin verilmişken, Honduras'ta ilaç resmen eczanelerde satılmaya başlandı.

ABD Onkoloji Birliği, Zakkum ekstreli ilacın FDA tarafından yapılan 1. Deneme Safhasının başarıyla sonuçlandığını 3-7 Haziran 2011 tarihinde Memphis’te yaptığı toplantıda açıkladı. İlacın minimum dozlarının bile bir çok kanser türünde hastalığın ilerlemesini durdurduğu kanıtlandı. İlaç üretim ve satış için 2. Deneme Safhasına giriyor. Ancak şimdiden yardımcı tedavide kullanılmasına izin verildi.

Not : oldukça zehirli olan zakkum bitkisinin çay gibi kaynatılarak içilmesi son derece zararlıdır, sakın kendi başınıza denemeyin.