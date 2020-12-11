Ziya Selçuk duyurdu! Kovid-19'a özel site açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi sürecinde öğrenci, veli ve öğretmenlerin Bakanlığın yaptığı çalışmalara kolaylıkla ulaşabilmeleri için hazırlanan 'covid19.meb.gov.tr' internet sitesinin yayına açıldığını bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın sürecinde Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalara daha kolay ulaşılması için hazırladığımız 'http://covid19.meb.gov.tr' internet sitemiz yayına açılmıştır. Tüm öğrenci, veli ve meslektaşlarıma sizler için hazırlamış olduğumuz bu siteden faydalanmanızı tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.