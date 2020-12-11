Ziya Selçuk duyurdu! Kovid-19'a özel site açıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgınına özel site açtıklarını sosyal medya hesabından yaptığı "Tüm öğrenci, veli ve meslektaşlarıma sizler için hazırlamış olduğumuz bu siteden faydalanmanızı tavsiye ederim" paylaşımla duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi sürecinde öğrenci, veli ve öğretmenlerin Bakanlığın yaptığı çalışmalara kolaylıkla ulaşabilmeleri için hazırlanan 'covid19.meb.gov.tr' internet sitesinin yayına açıldığını bildirdi.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın sürecinde Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalara daha kolay ulaşılması için hazırladığımız 'http://covid19.meb.gov.tr' internet sitemiz yayına açılmıştır. Tüm öğrenci, veli ve meslektaşlarıma sizler için hazırlamış olduğumuz bu siteden faydalanmanızı tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.