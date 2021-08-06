Ziya Selçuk istifa etti! yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer oldu Bir süredir istifa etmesi yönünde sosyal medyada baskılar oluşan Ziya Selçuk'un bu baskılar sonucunda istifasını sunduğu ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığı iddia edilmişti. O iddia resmiyet kazandı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer oldu

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Bir süredir Ankara kulislerinde dolaşan istifa söylentileri bugün itibariyle resmiyet kazandı. Geçtiğimiz haftadan bu yana istifa ettiği iddia edilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2018 yılında başlayan görevi resmi gazetede yayınlanan karar ile bugün itibariyle sona erdi. YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER OLDU Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bakan Ziya Selçuk’un ‘görevden af talebinin kabul edildiği’ belirtilirken, Milli Eğitim Bakanlığı’na Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı. 3 YENİ BAKAN YARDIMCISI GELDİ Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına da Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sabri Şensoy atandı. Öte yandan bu istifayla birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinden ayrılan beşinci bakan oldu. ziya selçukmilli eğitim bakanı