Türkiye'de istifa iddialarıyla sık gündeme gelen bakanların başında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geliyor. Özellikle pandemi döneminde yüz yüze eğitimin sürekli ertelenmesi, okulların bir açılıp bir kapanması nedeniyle sosyal medyada Selçuk'a yönelik istifa çağrıları yapılmıştı. Yine son günlerde de Twitter'da #ZiyaSelçuk istifa hastagı ile kampanyalar düzenlenmiş, bir çok haber sitesinde Selçuk'un istifa ettiği iddiaları dolanmıştı. Ancak her seferinde iddiaların yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Son olarak dün gece de Ziya Selçuk'un istifa ettiği öne sürüldü. Peki Ziya Selçuk istifa mı etti 2021 son dakika? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk o iddialara ne yanıt verdi?

ZİYA SELÇUK İSTİFA MI ETTİ 2021 SON DAKİKA?

Sözcü Yazarı Sultan Uçar sosyal medyadan ‘MEB Ziya Selçuk’un istifa ettiği ve bu istifasının da kabul edilerek, kesinleştiği bilgisi geldi’ mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un istifa ettiği haberleri sonrası herkes Resmi Gazete kararlarını beklemeye koyuldu. Ancak bu sabah yayımlanan 30 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de Ziya Selçuk’un istifası yer almadı. Yani Ziya Selçuk istifa etti söylentileri yine asılsız çıktı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK O İDDİALARA NE YANIT VERDİ?

Ziya Selçuk'un istifa ettiği iddiaları ile ilgili ne Cumhurbaşkanlığı'ndan ne de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yüz yüze eğitime açılması noktasında kararlı olduklarını söyledi.

Selçuk, "Okulların 6 Eylül'de açılması bizim için son derece önemli. Çocuklarımızın, velilerimizin, öğretmenlerimizin sabrı konusunda gerçekten müteşekkiriz. Okulları açmak noktasında tüm toplumumuzun katkısını bekliyoruz. Biz hazırız ve toplumun sağduyusunun, desteğinin bu konuda hayati bir önem taşıdığının tekrar tekrar vurgusunu yapmak istiyorum. Okulları açmak noktasında çok kararlıyız." diye konuştu.