Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanlığı görevini bırakıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı

Göreve geldikten sonra sürekli istifa etmesi yönünde baskılara maruz kalan Ziya Selçuk, özellikle pandemi dönemiyle uzaktan eğitime geçilmesi, sınavların yüz yüze olup uzaktan dönmesi, sürekli yapılan sistem değişiklikleri nedeniyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Yine son zamanlarda istifa tag'leri ile görevi bırakması istenen Selçuk'un istifa dilekçesini sunduğu iddia edilmişti. Yeni gelen bilgilere göre ise Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan bu istifayı onayladı ve elinde iki aday bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ONAYLADI

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı, görevini iyi yürüttüğünü düşündüğü bakanların istifalarını kabul etmektense onları ikna ederek görevine döndürme yolunu seçiyor. daha önce Süleyman Soylu da istifasını vermiş ancak Erdoğan bu istifayı kabul etmemişti. Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifasını kabul etmesi "acaba Erdoğan da mı Selçuk'tan memnun değil" sorularını akıllara getirdi. Öte yandan Ziya Selçuk'un da görevi bırakmak için ısrarcı olmuş olabileceği ve Erdoğan'ın bu yüzden kabul edebileceği ifade ediliyor.

İKİ ADAY VAR

Yine ortada dolanan iddialara göre ise Milli Eğitim Bakanlığı görevi için şu anda iki aday bulunuyor. Bu adaylardan birisi üzerinde kesin karar verilmesinin ardından Ziya Selçuk'un istifasının doğrulanacağı ve yeni Milli Eğitim Bakanı'nın da açıklanacağı belirtildi.