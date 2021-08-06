Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın istifasını sunduğunu sosyal medya hesabından duyurduğu Ziya Selçuk, Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Karar'larına göre görevinden affını istedi. Selçuk'un bu talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi ve görevi son buldu. Selçuk'un yerine ise bakan yardımcısı görevinde bulunan Mahmut Özer atandı. Bunun üzerine internet arama motorlarında Ziya Selçuk ne öğretmeni? İstifa mı etti? Kaç yıldır milli eğitim bakanı? Ziya Selçuk'un yerine kim geldi? sorularının yanıtı araştırılıyor.

ZİYA SELÇUK NE ÖĞRETMENİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Üniversitesinde Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Psikolojik Danışma - Rehberlik alanlarında lisans eğitimini tamamlamıştır. Selçuk yüksek lisansını da bu bölüm üzerine yapmıştır.

ZİYA SELÇUK İSTİFA MI ETTİ?

Milli Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan Ziya Selçuk, görevinden affını istemiştir. Resmi Gazete'de yer alan kararda şu ifadeler yer almıştır:

" Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü ve 106'ıncı maddeleri gereğince atanmıştır"

ZİYA SELÇUK KAÇ YILDIR MİLLİ EĞİTİM BAKANI? ZİYA SELÇUK'UN YERİNE KİM GELDİ?

Ziya Selçuk, 20 Temmuz 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirildi. Selçuk, 6 Ağustos 2021 tarihli T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararına göre karara göre görevinden affını istedi, yerine ise Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

Ziya Selçuk, 3 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı görevinde bulunmuştur.

ZİYA SELÇUK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Ziya Selçuk, 1961 yılında Ankara'da doğdu. Lise öğrenimi Ankara Atatürk Lisesinde tamamlayan Selçuk, Eğitimde Psikolojik Hizmetler ve Psikolojik Danışma - Rehberlik alanlarında Ankara Üniversitesinde lisans ve yüksek lisans, Hacettepe Üniversitesinde de doktora derecelerini almıştır. Yükseköğretim kurumlarında uzun yıllar öğretim üyeliği ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Vakıf üniversitelerinde mütevelli heyeti başkanlığı ve üyeliği yapmıştır. Eğitim siyaseti alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında başkanlık ve üyelik, TUBİTAK-SOBAG Yürütme Kurulu Üyeliği, Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Voleybol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanlığı, PDR Derneği Yöneticiliği, köşe yazarlığı, uluslararası kuruluşlarda proje uzmanlığı görevlerini başarıyla yürütmüştür. Aynı zamanda Türk Zekâ Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, bilimsel dergi editörlüğü, Yunus Emre Enstitüsü Bilim Diplomasisi Kurul Üyeliği ve benzeri birçok görevde bulunmuştur. Çok sayıda resmi ve özel okulun modellenmesi ve kuruluşuna liderlik etmiştir. Rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, öğrenme, mizaç konularında kitapları ve yüzlerce makalesi bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.