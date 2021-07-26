Ziya Selçuk net konuştu: Okullar 6 Eylül'de açılacak, yüz yüze eğitim ertelenmeyecek!

"Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında Tarsus ilçesindeki Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsünde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vakalarda artışın ardından vatandaşlarda oluşan ''Okulların açılması ertelenebilir mi?'' soruya ilişkin açıklamalarda bulundu.

6 EYLÜL'DE OKULLAR AÇILACAK MI?

"Telafide Ben de Varım" etkinliklerine Kurban Bayramı sonrasında da hızla devam ettiklerini, çalışmaların gelecek ay da süreceğini söyleyen Selçuk, okulların açılması hazırlıklarına değindi.

Bakan Selçuk, "Eylül başından itibaren de hepimiz okullarımızda olmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımızın temel noktası temizlik ve hijyenle ilgili. Türk Standartları Enstitüsü ile hazırlamış olduğumuz kontrol kılavuzunun yenilenmiş haliyle beraber her türlü tedbirin alınması noktasında iş ve işlemlerimiz sürüyor." diye konuştu.

Okulum Temiz Belgesi çalışmalarına ilişkin bilgi veren Selçuk, şunları kaydetti;

"Bildiğiniz gibi okullarımızın tamamının Temiz Belgesi aldığını paylaşmıştık. Şimdi yeniden bu Temiz Belgesi gündeme geliyor. Bu doğrultuda da her bir okulumuzda denetçilerimiz incelemeler yapıyorlar. Daha önce de paylaşmıştım, Türkiye'de 3 bin 300 civarında denetçimiz var. Şimdi bu arkadaşlarımıza 1200 yeni denetçi arkadaşımız daha ekleniyor. Onlarla beraber Okulum Temiz Belgesi'ni ağustos ayının sonundan itibaren de tamamlamış olacağız ve böylece okullarımızın bir ihtiyacı varsa bunları da okul açılmadan önce halletmiş olacağız. Bu çerçevede elbette bu görev, yani okulların açılması il ve ilçe yöneticilerimiz, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz tarafından her türlü hazırlıklar sürdürülüyor. Bu aynı zamanda bir toplumsal ödevdir. Aşı olarak hem kendimizi korumak hem de okulların açılması noktasında yol açmak söz konusu. Bütün toplumumuzun desteğini bekliyorum, sağduyulu davranmalarını bekliyorum."

OKULLARIN AÇILMASI ERTELENEBİLİR Mİ?

Selçuk, olası vaka artışlarının okulların açılmasını erteleyip ertelemeyeceğini sorusunu ise şöyle yanıtladı;

"Bizim şu andaki bakış açımız, tamamen okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biraz önce ifade ettiğim gibi toplumumuzdan beklentimiz de her bir ferdimizden beklentimiz buna destek olmak yönündedir. Biz şu anda 'acaba vesaire...' bu konularla ilgili bir değerlendirme yapmıyoruz. Sadece odak noktamız okulların açılması."