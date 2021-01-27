Ziya Selçuk, Türkiye'nin TIMSS ve PISA’daki başarısının sırrını açıkladı!

Türkiye TIMSS (Uluslararası Matematik ve Fen Bilimleri Araştırması) ve PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) uygulamalarında bu yıl en üst sıralarda yer aldı. Bu büyük başarının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Türkiye'nin her geçen yıl üst sıralara tırmanmasının sırrını anlattı.

ŞU ANA KADAR EN YÜKSEK PERFORMANS!

Türkiye 1999 yılından bu yana bu araştırmalara katılıyor. TIMSS 2019 uygulamasına dördüncü sınıf düzeyinde 58, sekizinci sınıf düzeyinde ise 39 ülke katıldı. Türkiye, TIMSS 2019 uygulamasında şu ana kadar katıldığı tüm uygulamalara göre en yüksek performansı gösterdi.

500 PUANININ İLK KEZ ÜZERİNE ÇIKILDI

TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye, sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen ölçek orta noktasının yani 500 puanın her iki alanda da ilk kez üzerine çıkarken üst ve ileri yeterlik düzeylerindeki öğrenci oranları arttı. Ayrıca performans iyileşmesi Türkiye'nin tüm bölgelerine yayıldı. Giderek artan bu kısmi iyileşme hepimizi memnun ediyor. Peki, ne değişti de Türkiye böylesi bir yükseliş yakaladı?

İşte Bakan Selçuk'un konuya ilişkin değerlendirmeleri;

EBA'NIN BU BAŞARIDAKİ BÜYÜK ETKİSİ

Öncelikle kurduğumuz ölçme değerlendirme merkezleri, uluslararası standartlardaki yeni nesil sorular, hızlı bir yükselişe geçen öğretmen eğitimleri, EBA'nın çocukları dijital içeriklerle pek çok yönden geliştirerek bir öğrenci ve öğrenme disiplini içerisinde tutması, fiziki iyileştirmeler ve TIMSS konusundaki farkındalık oluşturma çalışmalarını bu başarıdaki etkenler olarak sıralayabiliriz.

ESKİ EĞİTİM BAKANLARINA TEŞEKKÜR

Tabii TIMSS 2019'da Türkiye'nin çıktığı bu basamaklarda benden önce görev yapan Sayın Bakanımız Nabi Avcı'nın, Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz'ın ve ekiplerinin gösterdiği gayreti de anmak ve kendilerine tekrar teşekkür etmek isterim.

''EĞİTİM SİSTEMİNİN MR'INI ÇEKER''

Bu tür araştırmalar, bir bakıma eğitim sistemlerinin MR'ını çeker. Eğitimde kalite artışımızın, bağımsız uluslararası araştırmalarla tescillenmesini bu yüzden önemsiyoruz. TIMSS 2019'un bizim açımızdan en mühim sonuçlarından biri tüm sosyoekonomik seviyelerde artışın hemen hemen aynı olmasıdır. Bize bu gururu yaşatan ülkemin güzel çocuklarına, onların fedakâr öğretmenlerine, ailelerine ve Millî Eğitim camiamızın her bir çalışanına yürekten teşekkür ediyorum.

15 ŞUBAT YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI...

Uzaktan eğitim ile uzun süredir eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden okullarımızın yüz yüze eğitim için açılış tarihi ile ilgili son açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelmişti. Bakan Selçuk, çevrimiçi olarak bir araya geldiği 81 ilden 81 öğrenciye seslenerek, "15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." dedi.