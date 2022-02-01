Ziyadar ne demek, TDK'ya göre Ziyadar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ziyadar ne demek? Ziyadar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ziyadar kelimesi. Peki ziyadar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ziyadar nedir, ziyadar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZİYADAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ziyadar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ziyadar kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ziyadar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Işıklı

