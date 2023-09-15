Ziyaret Belediyesi’nden yeni bir cazibe noktası: Ziyaret Millet Bahçesi

Amasya'nın Ziyaret beldesinde 25 bin metrekare alanda Ziyaret Millet Bahçesi oluşturuldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ziyaret Belediyesi’nden yeni bir cazibe noktası: Ziyaret Millet Bahçesi

Amasya'nın Ziyaret beldesinde 25 bin metrekare alanda Ziyaret Millet Bahçesi oluşturuldu. Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, yörenin cazibe merkezi beldeye belediye imkanlarıyla millet bahçesi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Meyve diyarı beldeyi zirveden gören tesiste sosyal bir yaşam alanı kurduklarına değinen Başkan Uyanık, "Halkımızın ücretsiz faydalandığı kamelyalar, yiyeceklerini pişirebilecekleri barbeküler konuşlandırdık. Mescit ile oyun parkının da yer aldığı bahçemizin her bir yanını çiçeklerle donattık" dedi.

Türkiye'nin dört bir tarafında oluşturulan millet bahçelerini turizmde de hedefleri olan beldelerinde belediye imkanlarıyla hayata geçirdiklerine değinen Mehmet Uyanık, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmet ve eser siyasetini kendimize rehber edindik. Durmak yok. Hizmet üretmeye devam diyoruz" şeklinde konuştu.

Yürüyüş yolu oluşturmak ve bahçeyi daha da büyütmek hedefiyle planlarının da hazır olduğuna işaret eden Uyanık, "Tüm halkımızı Ziyaret Millet Bahçemize davet ediyorum" diye konuştu.

Ziyaret Belediyesi’nden yeni bir cazibe noktası: Ziyaret Millet Bahçesi

Ziyaret Belediyesi’nden yeni bir cazibe noktası: Ziyaret Millet Bahçesi

Ziyaret Belediyesi’nden yeni bir cazibe noktası: Ziyaret Millet Bahçesi

Ziyaret Belediyesi’nden yeni bir cazibe noktası: Ziyaret Millet Bahçesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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