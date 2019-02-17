Ziyaret ettikleri Belediye Başkanı’na destek sözü

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'a farklı aşiret ve ailelerden destek devam ediyor.

Saadet Partisinden Akçakale Belediye Başkan adayı olan Abdülhakim Ayhan'a destek devam ediyor. Saadet partisi Akçakale Belediye Meclis üyesi aday adayları yüzlerce araçlık konvoy ve binlerce kişi ile "Başkan Ayhan" sloganları eşliğinde Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ı evinde ziyaret ederek tam destek sözü verdi.

Ziyarete ilişkin kalabalık topluluğa seslenen Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, "2009'dan beri Akçakale'mizde belediye başkanlığı yapıyoruz. Allaha şükürler olsun ki bu güne kadar hep huzuru sağlamaya çalıştık. Zalimin karşında durduk mazlumun yanında olduk. Oysa şimdiki ittifak eskiyi getirmeye çalışıyor. Tekrar güçlerinin yettiği aileleri ve aşiretleri ezmeye bunun yanında zalimlik yapmaya geliyorlar. Biz aynı şekilde bunlarında karşılarında durmaya devam edeceğiz. Karşı taraftaki başkan adayı ve mevcut bölge milletvekili şuan ilçemizde paylaşım içerisindeler. Yani Akçakale Belediyesini tek kişi yönetmeyecek. Oysaki şimdi Genci, yaşlısı ve kadını başta olmak üzere her kesim bizlere ulaşabiliyor. Biz halkın içerisindeyiz ve aynı şekilde halkın içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın açıklaması sonrası destek için ziyarete gelenler "Başkan Ayhan" sloganları eşliğinde ziyaretlerini tamamladı.

Kaynak: İHA