Ziyi Niu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziyi Niu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ziyi Niu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ziyi Niu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ziyi Niu 21 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 牛梓屹 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ziyi Niu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 24 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ziyi Niu'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Ziyi Niu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ziyi Niu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ziyi Niu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ziyi Niu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2020 yılında HN S. Longmen

Ziyi Niu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ziyi Niu şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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