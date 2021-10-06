Ziynet Sali'den cesur pozlar! "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez" notuyla paylaştı! Akdeniz bölgesi ve Kuzey Kıbrıs'ta hâlâ yazdan kalma günler yaşanırken Ziynet Sali de yazın son günlerinde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, Girne'deki pozlarını "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez" notuyla paylaştı.

Türkiye'nin Ege kıyıları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahillerinde yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Yazın son demlerinin keyfini süren ünlü oyuncu Ziynet Sali de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başardı. "BİZ YAZ BİTTİ DEMEDEN YAZ BİTMEZ" Ziynet Sali, Girne'de tatiline devam ediyor. Eşiyle birlikte objektif karşısına geçen 46 yaşındaki şarkıcı, deniz kenarında çekildiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu. Sali, fotoğraflarına, "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez" notunu düştü. İşte Ziynet Sali'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar: Ziynet Sali