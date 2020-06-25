Şarkıcı Ziynet Sali sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlarda bulunan Sali bu defa da karavan pozlarıyla gündem oldu.

Ziynet Sali geçtiğimiz yıl Eylül ayında gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile Kıbrıs'ta dünya evine girmişti.

Mutlu giden bir evliliği olan ve sosyal medya hesabından zaman zaman yaptığı paylaşımlarla da bunu gözler önüne seren Ziynet Sali, bu defa da karavan pozuyla güzelliğini sergiledi.

Ziynet Sali fotoğrafını “Bir çekim sonu selfiesiz olur mu? Karavan selfiesi” notuyla paylaştı.

Zİynet Sali'nin bu fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sali'nin bazı takipçileri kilo aldığı yönünde eleştirilerde bulundu.