Ziynet Sali'nin eşi Erkan Erzurumlu kimdir? Nereli , kaç yaşında? Mesleği nedir? Soruları arama motorlarından vatandaşlar tarafından en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Bizde sizler için merak edilen soruların cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte ayrıntılar...

ERKAN ERZURUMLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

4 Haziran 1984 tarihinde doğdu. İngiltere Londra'da dünyaya gelen Erkan Erzurumlu müzisyen bir aile de yetişmiştir. Çok erken yaşta gitar ile tanışan sanatçı'nın babası Kıbrıs'ın tanınan müzisyenlerinden Turgay Erzurumlu'dur. Babasının desteği ve yönlendirmesi ile Jazz, Rock, Flamenko ve Fusion gibi farklı müzik tarzlarını erken yaşta tanımış ve benimsemiştir.

İlk profesyonel müzik çalışmalarına Namık Kemal Lisesi Orkestrası ile başlamış o dönemde liseler arası müzik yarışmalarında üst üste birincilikler elde etmiştir.

ZİYNET SALİ KİMDİR?

Ziynet Sali, 29 Nisan 1975 tarihinde Kıbrıs'ta doğan Ziynet Sali, babasının görevi dolayısı ile ailesinin İngiltere, Londra'ya göç etmesi sebebiyle çocukluğunun ilk altı yılını İngiltere'de geçirir. 1981 yılında Yedi yaşında ailesinin Kıbrıs’a dönmesiyle eğitim hayatı Kıbrıs’ta başlar.

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Ziynet Sali kimdir? Nereli, kaç yaşında?