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Ziynet Sali’nin paylaştığı video sosyal medyada viral oldu

Sık sık dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e benzetilen Ziynet Sali'nin son görüntüsünü görenler tanıyamadı. Sosyal medyada paylaştığı pozla Jennifer Lopez'den ayırt edilemeyen Sali, yorum yağmuruna tutuldu.

Ziynet Sali’nin paylaştığı video sosyal medyada viral oldu

Daha önce yaptığı bir röportajında Jennifer Lopez’e benzerliği hakkında “Çekimlerde bu benzetmeden kaçmaya çalışıyorum. Jennifer Lopez’i sanatçı kimliği ile beğenmiyorum. Sahne şovları derseniz harika ama sanat noktasında çok beğenmiyorum” açıklamasında bulunan Ziynet Sali, yapmış olduğu makyajla yine  Jennifer Lopez'e benzetildi. 

Ancak Ziynet Sali Instagram hesabından paylaştığı video ile bir kez daha Jennifer Lopez’e benzerliğiyle gündeme geldi.

Başarılı şarkıcı, sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla bir kez daha gündem oldu. Takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulan ünlü şarkıcının paylaşımının altında dikkat çeken ifadeler de yer aldı. Bazı takipçileri ''Yerli Jennifer Lopez... As bayrakları as!'' sözleriyle Sali'nin son halini beğenirken, bazı takipçileri de ''Keşke bu kadar zorlamasaymış. Biz Ziynet Sali'yi kendi olduğu için seviyoruz.'' yorumunda bulundu.

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

Ziynet Sali’nin paylaştığı video sosyal medyada viral olduZiynet Sali’nin paylaştığı video sosyal medyada viral olduZiynet Sali’nin paylaştığı video sosyal medyada viral oldu

 

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