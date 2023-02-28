Zizo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zizo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zizo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zizo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zizo 10 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Sayed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zizo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zizo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 25 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Zizo'nin Zamalek SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Zizo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zizo_official25/

Zizo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zizo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Zizo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zizo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Lierse SK U21

1 Ocak 2014 yılında Lierse SK

20 Ocak 2017 yılında Nacional

30 Haziran 2017 yılında Lierse SK

30 Ağustos 2017 yılında Moreirense

25 Ocak 2019 yılında Zamalek

Zizo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zizo şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Zizo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 25 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 1 gol atmıştır.

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