Zizo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zizo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zizo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zizo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zizo 16 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Abdelaziz El Sayed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zizo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zizo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 31 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Zizo'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zizo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zizo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zizo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zizo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2016 yılında El Dakhlia

4 Ağustos 2017 yılında Petrojet

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2019 yılında El Dakhlia

Zizo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zizo şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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