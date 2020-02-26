ZKÜ Vakfı 3 öğrenciye 4 yıl burs verecek

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Vakfı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bölümü'nü tercih eden ve yerleşen ilk 3 öğrenciye 4 yıl boyunca burs verecek.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Vakfı Başkanı Mustafa Yıldız, vakıf çalışmalar hakkında bilgi vererek Geomatik Bölümü öğretim görevlileri ve mezunlar tarafından toplanan 72 bin lira ile ZBEÜ geometrik bölümünü tercih eden ve yerleşen ilk 3 öğrenciye 4 yıl boyunca 8 aylık burs verileceği müjdesini verdi.

Memurlar Lokali'nde düzenlenen basın toplantısına Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Vakfı Başkanı Mustafa Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri Hakan Kurtoğlu ve Mehmet Çebi, ve Dr. Öğretim üyesi Kurtuluş Sedar Görmüş katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin kendi öz değerlerinden biriktirdikleri 72 bin lira parayı 2020-2021 eğitim öğretim yılında itibaren Zonguldak Üniversitesi Geomatik Mühendisliği bölümü kazanan ve yerleşen ilk 3 öğrenciye 4 yıl karşılıksız 8 ay süreyle burs vereceklerini ifade eden Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Vakfı Başkanı Mustafa Yıldız, "Üniversitemizin gelişimine destek vermek için çok önemli projeyi size sunmak istiyoruz. Bu proje Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin kendi öz değerlerinden biriktirdikleri 72 bin lira parayı 2020-2021 eğitim öğretim yılında itibaren Zonguldak Üniversitesi Geomatik Mühendisliği bölümü kazanan ve yerleşen ilk 3 öğrenciye 4 yıl karşılıksız 8 ay süreyle burs vermeyi planlıyoruz. Bu konuyla ilgili Rektör bey ile görüştük çok olumlu karşıladıklarını ve teşekkür etti. İkinci aşamada projeye çok ciddi bakıyoruz, görüşmelerimiz oldu. Köksal Toptan Başkanımızla da görüşmelerimiz oldu. Zonguldak vakfı olarak bir yurt yapmayı inşallah gerçekleştiririz bunun hayaliyle yaşıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha sık bir şekilde bu işi yapmayı planlıyoruz. Ankara'da Yüksel Kocaman Beyle ile görüştük. Bizleri karşıladılar. Desteklerini istedik. 7 ayda 85 üye yaptık hayırseverlere veya duyarlı vatandaşlarımıza vakfımıza üye olmalarını ve katkı vermesini istiyoruz" dedi.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kutoğlu'da burs verecek öğrencileri kendilerinin değil üniversitenin belirleyeceğini ifade etti. Vakıf olarak üniversiteye katkı sunmak istediklerini belirten Kutoğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik bölümünün Türkiye'nin en modern ve en iyi bölümü olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA