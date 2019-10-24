ZKÜ Vakfı’ndan Toptan’a ziyaret

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin eski adı olan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Vakfı, Köksal Toptan'ı ziyaret etti.

Üniversite Vakıf Başkanı Doç.Dr. Mustafa Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Şenol Hakan Kutoğlu Kamu Etik Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yuksek Istişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan'a ziyarette bulundu.

Köksal Toptan ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, üniversitelerin gelişimi için üniversite vakıflarının önemine vurgu yaptı ve kendilerine elinden gelen yardımı yapacağını ifade etti. Vakıf Başkanı Yıldız; Köksal Toptan'a ilgi ve alakaları için Vakıf Yönetimi adına teşekkürlerini sundu.

Üniversite Vakıf Başkanı Doç.Dr. Mustafa Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Şenol Hakan Kutoğlu; Milletvekili Polat Türkmen ve 19. Dönem Milletvekili Ali Uzun'a ziyarette bulunarak destek istediler. Milletvekilleri Türkmen ve Uzun Üniversitenin gelişimi için tüm Zonguldak'ın el birliği yapması gerektiğini belirterek Vakıfa destek olmak için gereken desteği sağlayacaklarını ifade ettiler. Vakıf Başkanı Yıldız gösterdikleri ilgi ve sıcak karşılama için her iki milletvekiline de teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA