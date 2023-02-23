Zlatan Alomerovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zlatan Alomerovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zlatan Alomerovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zlatan Alomerovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zlatan Alomerovic 15 Haziran 1991 tarihinde Priboj şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Златан Аломериовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zlatan Alomerovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WOLAK MANAGEMENT Artur Wolski yapmaktadır. Zlatan Alomerovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Zlatan Alomerovic'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zlatan Alomerovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/ZlatanAlomerovic33

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Zlatan Alomerovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zlatan Alomerovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Zlatan Alomerovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zlatan Alomerovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2008 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2010 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2012 yılında Dortmund

1 Temmuz 2015 yılında 1.FC K'lautern

31 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

8 Temmuz 2017 yılında Korona Kielce

1 Temmuz 2018 yılında Lechia Gdansk

1 Ocak 2022 yılında Jagiellonia

Zlatan Alomerovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zlatan Alomerovic şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TuS Heven (1999-2003), SV Bommern 05 (2003-2004), SV Herbede (2004-2005), FSV Witten (2005-2006), Borussia Dortmund (2006-2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.