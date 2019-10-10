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Zlatan Ibrahimovic'in heykeli dikildi

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in ülkesi İsveç'te heykeli dikildi. İşte o anlar kameralara yansıyanlar...

Zlatan Ibrahimovic'in heykeli dikildi 117

İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic’in, ülkesinde doğduğu Malmö kentinde heykeli dikildi.