Zlatan Ibrahimovic'ten flaş açıklama: ''Materazzi'den intikam almak için 4 yıl bekledim''

Ibrahimovic'ten sert demeçler, "Materazzi’yi hastanelik etmek için 4 yıl bekledim" dedi. 'Onu bir tekvando tekmesiyle hastanelik ettim' söyleyen Ibra'nın, Materazzi'ye attığı o tekme çok konuşulmuştu.