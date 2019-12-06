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  3. Zlatan Ibrahimovic'ten flaş açıklama: ''Materazzi'den intikam almak için 4 yıl bekledim''

Zlatan Ibrahimovic'ten flaş açıklama: ''Materazzi'den intikam almak için 4 yıl bekledim''

Ibrahimovic'ten sert demeçler, "Materazzi’yi hastanelik etmek için 4 yıl bekledim" dedi. 'Onu bir tekvando tekmesiyle hastanelik ettim' söyleyen Ibra'nın, Materazzi'ye attığı o tekme çok konuşulmuştu. 
06 Aralık 2019 Cuma 16:25

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