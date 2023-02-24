Zlatan İmamovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zlatan İmamovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zlatan İmamovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zlatan İmamovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zlatan İmamovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zlatan İmamovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zlatan İmamovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zlatan İmamovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zlatan İmamovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zlatan İmamovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zlatan İmamovic 16 Aralık 1999 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur.  Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Zlatan Imamović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zlatan İmamovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zlatan İmamovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Doboj-Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Doboj-Kakanj takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zlatan İmamovic'nin FK Mladost Doboj-Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zlatan İmamovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zlatan İmamovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Zlatan İmamovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zlatan İmamovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Rud. Kakanj U19

1 Temmuz 2019 yılında FK Rudar Kakanj

1 Temmuz 2021 yılında Mladost Kakanj

Zlatan İmamovic kimdir

Zlatan İmamovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zlatan İmamovic şuan FK Mladost Doboj-Kakanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Zlatan İmamovic nereli

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