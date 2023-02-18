Zlatan Sehovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zlatan Sehovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zlatan Sehovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zlatan Sehovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zlatan Sehovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zlatan Sehovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zlatan Sehovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zlatan Sehovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zlatan Sehovic 8 Ağu 2000 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Златан Шеховић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zlatan Sehovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTERNATIONAL SPORTS OFFICE yapmaktadır. Zlatan Sehovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zlatan Sehovic'nin FK Partizan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Zlatan Sehovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zlatansehovic_17/

Zlatan Sehovicboyu ve yaşı kaç

Zlatan Sehovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zlatan Sehovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Zlatan Sehovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zlatan Sehovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2016 yılında Partizan U19

15 Şubat 2018 yılında Teleoptik

30 Haziran 2018 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2018 yılında Partizan

19 Ocak 2020 yılında Maccabi Netanya

1 Temmuz 2022 yılında Partizan

Zlatan Sehovic kimdir

Zlatan Sehovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zlatan Sehovic şuan FK Partizan takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Zlatan Sehovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U21 takımında 3 numaralı formasıyla 15 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 17 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 3 numaralı formasıyla 26 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Zlatan Sehovic nereli

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