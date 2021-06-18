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Zlatko Dalic kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Zlatko Dalic, Fenerbahçe Teknik Direktörü mü oldu?

Hırvatistan Milli Takımını çalıştıran teknik direktör Zlatko Dalic'in Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı ifade edildi. Peki Zlatko Dalic kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Zlatko Dalic, Fenerbahçe Teknik Direktörü mü oldu?

Zlatko Dalic kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Zlatko Dalic, Fenerbahçe Teknik Direktörü mü oldu?

Yeni sezonda takımın başına geçireceği teknik direktör için birçok isimli görüşen sarı lacivertli kulüpte Başkan Ali Koç'un Hırvatistan Milli Takım'ı teknik direktörü Zlatko Dalic'le yaptığı görüşmede her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Bu kapsamda futbolseverler Zlatko Dalic hakkında bilgi sahibi olmak için internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. İşte detaylar... 

Zlatko Dalic kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Zlatko Dalic, Fenerbahçe Teknik Direktörü mü oldu?

ZLATKO DALİC KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Zlatko Dalic, 26 Ekim 1966 (54 yıl yaşında) tarihinde Hırvatistan Livno'da dünyaya geldi. UEFA Pro Lisans sahibi olan Dalic, genellikle   4-2-3-1 formatıyla takımını oynatmaktadır. 

Dalic kariyerinde sırasıyla HNK Rijeka, Dinamo Tirana, Slaven Belupo, Faisaly, Al-Hilal U23, Hilal, Al-Ain FC kulüp takımlarında görev almıştır. 7 Ekim 2017 tarihinden bu yana Hırvatistan Milli Takımının teknik direktörlüğü yapmaktadır. 

Zlatko Dalic kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Zlatko Dalic, Fenerbahçe Teknik Direktörü mü oldu?

Dalic'in çalıştırdığı takımlarda topladığı puan ortalaması şöyle:

Takım                      Çıktığı maç            Puan Ortalaması 

HNK Rijeka:                   35                            1,54

Dinamo Tirana:               2                             1,50

Slaven Belupo:               28                           1.43

Faisaly:                          55                            1.18

Al Hilal:                          12                            2,08

Hırvatistan:                    44                            1,66

Zlatko Dalic kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Zlatko Dalic, Fenerbahçe Teknik Direktörü mü oldu?

ZLATKO DALİC FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLDU?

Sözcü Gazetesinden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Başkan Ali Koç, Teknik Direktör Zlatko Dalic ile anlaşmaya vardı. Anlaşma sağlanırsa EURO 2020 sonrası Dalic, takımın başına geçecek.

Haber: Tayfun Altuntaş

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