Zlatko Duspara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zlatko Duspara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zlatko Duspara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zlatko Duspara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zlatko Duspara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zlatko Duspara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zlatko Duspara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zlatko Duspara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zlatko Duspara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zlatko Duspara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zlatko Duspara 21 Mart 1995 tarihinde Pritzwalk şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zlatko Duspara Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zlatko Duspara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tekstilac Derventa futbol takımında oynamaktadır. FK Tekstilac Derventa takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Zlatko Duspara'nin FK Tekstilac Derventa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zlatko Duspara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zlatko Duspara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Zlatko Duspara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zlatko Duspara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Tekstilac

1 Temmuz 2019 yılında FK Alfa Modriča

27 Ocak 2020 yılında Tekstilac

1 Kasım 2021 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2022 yılında Tekstilac

Zlatko Duspara kimdir

Zlatko Duspara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zlatko Duspara şuan FK Tekstilac Derventa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Zlatko Duspara nereli

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