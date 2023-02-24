Zoard Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoard Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zoard Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zoard Nagy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zoard Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoard Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zoard Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoard Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoard Nagy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoard Nagy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoard Nagy 18 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Nagy Zoárd Kornél şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoard Nagy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Zoard Nagy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mosonmagyaróvári TE 1904 futbol takımında oynamaktadır. Mosonmagyaróvári TE 1904 takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zoard Nagy'nin Mosonmagyaróvári TE 1904 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zoard Nagy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoard Nagy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Zoard Nagy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoard Nagy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Şubat 2014 yılında Vasas Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Vasas U17

1 Temmuz 2017 yılında Vasas U19

1 Ocak 2019 yılında Vasas FC

29 Temmuz 2019 yılında Taksony SE

30 Haziran 2020 yılında Vasas FC

1 Temmuz 2020 yılında Balatonfüredi FC

2 Şubat 2021 yılında Vasas FC

3 Şubat 2021 yılında STK Samorin

22 Temmuz 2021 yılında Mosonmagyaróvár

Zoard Nagy kimdir

Zoard Nagy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoard Nagy şuan Mosonmagyaróvári TE 1904 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Leányfalu SE (-2011)

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Zoard Nagy nereli

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