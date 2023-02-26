Zobeir Niknafs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zobeir Niknafs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zobeir Niknafs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zobeir Niknafs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zobeir Niknafs 12 Nisan 1993 tarihinde Sanandaj, Kurdistan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da Mohammad Zobeir Niknafs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zobeir Niknafs Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Persian Stars Ltd. yapmaktadır. Zobeir Niknafs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esteghlal FC futbol takımında oynamaktadır. Esteghlal FC takımına 21 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Zobeir Niknafs'nin Esteghlal FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zobeir Niknafs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zobeir Niknafs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zobeir Niknafs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zobeir Niknafs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sanat Naft U19

1 Temmuz 2012 yılında Sanat Naft

1 Temmuz 2018 yılında Zob Ahan

13 Ocak 2020 yılında Foolad

21 Ağustos 2021 yılında Esteghlal FC

Zobeir Niknafs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zobeir Niknafs şuan Esteghlal FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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