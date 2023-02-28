Zoir Dzhuraboev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoir Dzhuraboev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoir Dzhuraboev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoir Dzhuraboev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoir Dzhuraboev 16 Eylül 1998 tarihinde Dushanbe şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Tacikistan uyrukludur.Gerçek adı da Зоир Муродуллоевич Джурабоев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoir Dzhuraboev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KT agency yapmaktadır. Zoir Dzhuraboev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftchi Fergana futbol takımında oynamaktadır. Neftchi Fergana takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zoir Dzhuraboev'nin Neftchi Fergana ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Zoir Dzhuraboev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoir Dzhuraboev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zoir Dzhuraboev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoir Dzhuraboev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında ZSKA Dushanbe

9 Temmuz 2018 yılında Metallurg Bk.

15 Mart 2019 yılında Istiqlol

26 Şubat 2022 yılında Surkhon

5 Ocak 2023 yılında Neftchi

Zoir Dzhuraboev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoir Dzhuraboev şuan Neftchi Fergana takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Zoir Dzhuraboev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tacikistan takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 1 gol atmıştır.

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