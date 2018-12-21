Zolan'dan MHP'ye teşekkür ziyareti

DENİZLİ'de AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tekrar aday gösterilen Osman Zolan, partisinin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde ittifak yapma kararı aldığı MHP'nin Denizli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Zolan'a AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz de eşlik etti. Ziyarete giden AK Partili Osman Zolan ve Ramazan Filiz'i, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, MHP Denizli İl Başkan Yardımcısı Ziya Gökalp, MHP'nin Denizli'de önce Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği, daha sonra geri çektiği Ebru Leman Kalkan kapıda karşıladı. MHP'nin Denizli ilçe başkan adaylarının da katıldığı ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Cafer Birtürk, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye'nin birliği, dirliği, bekası anlamında bir Cumhur İttifakı'nın söz konusu olduğunu hatırlattı. 24 Haziran'da AK Parti ve MHP'nin kurumsal kimliğiyle seçime girdiğini ve başarıya ulaştığını belirten Birtürk, genel seçimde olduğu gibi yerelde de beraber yürüneceğine dikkati çekip, "Bu çerçevede Denizli'de, MHP olarak sadece AK Parti adayımız, mevcut Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan kardeşimizi destekleme kararı çıkmıştır. Elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapacağız. Geriye kalan 19 ilçede de görüşmeler sürüyor. Biz de el birliğiyle, gönül birliğiyle bu seçimden de zaferle çıkarız diye düşünüyoruz" dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, adaylığı MHP tarafından açıklanmış olan, ancak ittifak nedeniyle geri çekilen Ebru Leman Kalkan'a teşekkür edip, "Mesele milletir, devlettir, ülkemizdir. İnşallah o noktada bir ve beraber koşmaya devam edeceğiz. Sen, ben olmadan hep beraber, kol kola gireceğiz. Gerçekten Denizli, büyük bir köyden, büyük bir şehir haline geldi. Birçok ihtiyacı karşıladık. Sadece şehrin merkezinde değil, tüm ilçe, belde ve köylerde dokunulmadık yer bırakmadık. Yine aynı anlayışla, aynı düşünceyle milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizlerle beraber olmak, sizlerin kardeşliği, sizin vereceğiniz güç, beraber koşmamız bizim için çok kıymetlidir. Onu da bilmenizi arzu ediyorum. En önemli destek olarak görüyorum. İnşallah buradan çıkacak sonuç sonrasında 5 yıl boyunca yine yürüyüşümüz daim olsun, beraber olsun. Kazanan Denizli olsun" diye konuştu.

DHA