Zoltan Bodor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoltan Bodor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoltan Bodor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoltan Bodor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoltan Bodor 4 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoltan Bodor Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kecskeméti TE futbol takımında oynamaktadır. Kecskeméti TE takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zoltan Bodor'nin Kecskeméti TE ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Zoltan Bodor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoltan Bodor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zoltan Bodor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoltan Bodor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kecskemét U17

1 Temmuz 2020 yılında Kecskemét U19

13 Şubat 2021 yılında Szegedi VSE

22 Temmuz 2021 yılında Kecskemét

Zoltan Bodor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoltan Bodor şuan Kecskeméti TE takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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