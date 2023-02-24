Zoltan Csizmadia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoltan Csizmadia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoltan Csizmadia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoltan Csizmadia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoltan Csizmadia 31 Ekim 1990 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoltan Csizmadia Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zoltan Csizmadia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 6 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Zoltan Csizmadia'nin FC Ajka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zoltan Csizmadia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoltan Csizmadia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zoltan Csizmadia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoltan Csizmadia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2010 yılında Százhalombatta

30 Haziran 2011 yılında Érdi VSE

9 Şubat 2017 yılında ETO FC Győr

6 Şubat 2018 yılında FC Ajka

Zoltan Csizmadia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoltan Csizmadia şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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