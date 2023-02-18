Zoltan Czirjek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoltan Czirjek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoltan Czirjek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoltan Czirjek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoltan Czirjek 9 Mayıs 1990 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoltan Czirjek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zoltan Czirjek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Nafta 1903 futbol takımında oynamaktadır. NK Nafta 1903 takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Zoltan Czirjek'nin NK Nafta 1903 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zoltan Czirjek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoltan Czirjek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zoltan Czirjek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoltan Czirjek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2004 yılında III. Ker. Jgd

1 Temmuz 2006 yılında III. Ker. U19

1 Temmuz 2007 yılında III. Kerület

5 Şubat 2009 yılında Videoton II

1 Ağu 2012 yılında Puskás AFC

30 Haziran 2013 yılında Videoton II

6 Ağu 2013 yılında Zalaegerszeg

30 Temmuz 2015 yılında FC Ajka

11 Şubat 2016 yılında Vác

21 Temmuz 2016 yılında III. Kerület

27 Temmuz 2017 yılında Balassagyarmat

16 Şubat 2018 yılında Andráshida

23 Temmuz 2019 yılında Hévíz SK

20 Temmuz 2020 yılında Andráshida

1 Temmuz 2022 yılında Teskánd

2 Şubat 2023 yılında NK Nafta 1903

Zoltan Czirjek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoltan Czirjek şuan NK Nafta 1903 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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