Zoltan Daroczi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoltan Daroczi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoltan Daroczi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoltan Daroczi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoltan Daroczi 7 Mart 2000 tarihinde Debrecen şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoltan Daroczi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zoltan Daroczi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zoltan Daroczi'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zoltan Daroczi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoltan Daroczi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zoltan Daroczi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoltan Daroczi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2016 yılında Puskás AFC U19

25 Temmuz 2017 yılında Csákvár

31 Aralık 2017 yılında Puskás AFC II

17 Temmuz 2018 yılında Csákvár

30 Haziran 2019 yılında Puskás AFC II

15 Temmuz 2019 yılında Vasas FC

10 Şubat 2020 yılında III. Kerület

12 Temmuz 2022 yılında Szentlőrinc SE

Zoltan Daroczi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoltan Daroczi şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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