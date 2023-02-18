Zoltan David kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoltan David Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoltan David adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoltan David Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoltan David 27 Ağu 2002 tarihinde Békéscsaba şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Dávid Zoltán Gergő şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoltan David Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zoltan David, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Nafta 1903 futbol takımında oynamaktadır. NK Nafta 1903 takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zoltan David'nin NK Nafta 1903 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zoltan David Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoltan David isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zoltan David Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoltan David futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Békéscsaba U17

1 Ocak 2019 yılında Békéscsaba

29 Temmuz 2020 yılında Kazincbarcika

21 Temmuz 2021 yılında Pécsi MFC

6 Temmuz 2022 yılında NK Nafta 1903

Zoltan David Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoltan David şuan NK Nafta 1903 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Zoltan David Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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