Zoltan Derekas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoltan Derekas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoltan Derekas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoltan Derekas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoltan Derekas 19 Eylül 1998 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoltan Derekas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Magic Stars yapmaktadır. Zoltan Derekas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szombathelyi Haladás futbol takımında oynamaktadır. Szombathelyi Haladás takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zoltan Derekas'nin Szombathelyi Haladás ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zoltan Derekas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoltan Derekas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zoltan Derekas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoltan Derekas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2010 yılında Ferencváros Jgd

1 Temmuz 2013 yılında Ferencváros U17

1 Temmuz 2015 yılında Ferencváros U19

1 Temmuz 2016 yılında Ferencváros II

1 Temmuz 2017 yılında Soroksár

30 Haziran 2018 yılında Ferencváros II

1 Temmuz 2018 yılında Soroksár

30 Haziran 2020 yılında Ferencváros II

1 Temmuz 2020 yılında Soroksár

30 Haziran 2021 yılında Ferencváros II

21 Temmuz 2021 yılında Mezőkövesd

1 Şubat 2022 yılında Csákvár

30 Haziran 2022 yılında Mezőkövesd

25 Temmuz 2022 yılında Haladás

Zoltan Derekas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoltan Derekas şuan Szombathelyi Haladás takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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