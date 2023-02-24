Zoltan Forrai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoltan Forrai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zoltan Forrai kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zoltan Forrai ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zoltan Forrai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoltan Forrai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zoltan Forrai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoltan Forrai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoltan Forrai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoltan Forrai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoltan Forrai 13 Mart 2001 tarihinde doğmuştur.  Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoltan Forrai Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budafoki MTE futbol takımında oynamaktadır. Budafoki MTE takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Zoltan Forrai'nin Budafoki MTE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zoltan Forrai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoltan Forrai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Zoltan Forrai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoltan Forrai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2015 yılında MTK Budapest Alt

1 Temmuz 2017 yılında MTK U17

1 Temmuz 2018 yılında MTK U19

24 Temmuz 2019 yılında Újpest II

21 Ocak 2021 yılında Budafok II

1 Mart 2022 yılında Budafoki MTE

Zoltan Forrai kimdir

Zoltan Forrai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoltan Forrai şuan Budafoki MTE takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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Zoltan Forrai nereli

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