Zoltan Horvath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoltan Horvath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoltan Horvath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoltan Horvath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoltan Horvath 30 Temmuz 1989 tarihinde Kisvárda şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoltan Horvath Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Zoltan Horvath, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tiszakécskei LC futbol takımında oynamaktadır. Tiszakécskei LC takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zoltan Horvath'nin Tiszakécskei LC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zoltan Horvath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoltan Horvath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zoltan Horvath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoltan Horvath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2005 yılında Nyíregyháza U17

1 Temmuz 2006 yılında Nyíregyháza U19

11 Temmuz 2008 yılında Kisvárda

21 Ocak 2009 yılında Cigánd

1 Ağustos 2012 yılında Egri FC

8 Temmuz 2013 yılında Debrecen

23 Ağustos 2013 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2014 yılında Oberwart

19 Ocak 2015 yılında Kitzbühel

1 Ocak 2016 yılında Union Perg

1 Temmuz 2016 yılında Lassee

16 Şubat 2017 yılında Kisvárda

9 Temmuz 2019 yılında ETO FC Győr

1 Ağustos 2020 yılında Kisvárda

22 Temmuz 2021 yılında Diósgyőr

20 Temmuz 2022 yılında Tiszakécske

Zoltan Horvath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoltan Horvath şuan Tiszakécskei LC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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