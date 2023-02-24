Zoltan Kenderes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoltan Kenderes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoltan Kenderes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoltan Kenderes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoltan Kenderes 12 Ağustos 1989 tarihinde Cegléd şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoltan Kenderes Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zoltan Kenderes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 19 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Zoltan Kenderes'nin FC Ajka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zoltan Kenderes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoltan Kenderes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zoltan Kenderes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoltan Kenderes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2009 yılında MTK U19

30 Haziran 2009 yılında Ceglédi VSE U19

1 Temmuz 2009 yılında Cegléd

18 Temmuz 2014 yılında Szolnok

19 Temmuz 2018 yılında FC Ajka

Zoltan Kenderes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoltan Kenderes şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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