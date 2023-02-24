Zoltan Medgyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoltan Medgyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoltan Medgyes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoltan Medgyes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoltan Medgyes 23 Temmuz 1995 tarihinde Kistarcsa şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Medgyes Zoltán Henrik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoltan Medgyes Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Zoltan Medgyes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gyirmót FC Győr futbol takımında oynamaktadır. Gyirmót FC Győr takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zoltan Medgyes'nin Gyirmót FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zoltan Medgyes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoltan Medgyes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zoltan Medgyes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoltan Medgyes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2008 yılında Haladás Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2012 yılında Haladás U19

1 Ocak 2013 yılında Haladás II

1 Temmuz 2013 yılında Haladás

5 Şubat 2015 yılında Mezőkövesd

30 Haziran 2015 yılında Haladás

18 Temmuz 2016 yılında Dorog

30 Haziran 2017 yılında Haladás

12 Temmuz 2018 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2019 yılında Haladás

13 Temmuz 2021 yılında Gyirmót FC

Zoltan Medgyes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoltan Medgyes şuan Gyirmót FC Győr takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zoltan Medgyes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Viktória Diák SE, Rákosmenti KSK (-2006)

Macaristan U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 23 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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