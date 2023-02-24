Zoltan Pataki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoltan Pataki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoltan Pataki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoltan Pataki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoltan Pataki 24 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoltan Pataki Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAR SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Zoltan Pataki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Siófok futbol takımında oynamaktadır. BFC Siófok takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zoltan Pataki'nin BFC Siófok ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zoltan Pataki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoltan Pataki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zoltan Pataki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoltan Pataki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Ceglédi VSE U19

1 Ağustos 2015 yılında Lippstadt U19

1 Temmuz 2018 yılında Delbrücker SC

1 Temmuz 2020 yılında SV Lippstadt 08

1 Temmuz 2021 yılında Törökszentm.

5 Temmuz 2022 yılında BFC Siófok

Zoltan Pataki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoltan Pataki şuan BFC Siófok takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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