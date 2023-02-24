Zoltan Sipos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoltan Sipos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoltan Sipos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoltan Sipos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoltan Sipos 7 Mart 2001 tarihinde Hódmezővásárhely şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoltan Sipos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOCCERNATION GROUP yapmaktadır. Zoltan Sipos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Soroksár SC futbol takımında oynamaktadır. Soroksár SC takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zoltan Sipos'nin Soroksár SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zoltan Sipos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoltan Sipos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zoltan Sipos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoltan Sipos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2018 yılında Puskás AFC U19

1 Ocak 2019 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2019 yılında Csákvár

30 Haziran 2020 yılında Puskás AFC II

1 Ağustos 2020 yılında Paksi FC

29 Ocak 2021 yılında ETO FC Győr

30 Haziran 2021 yılında Paksi FC

13 Temmuz 2021 yılında Szolnok

13 Temmuz 2022 yılında Haladás

19 Ocak 2023 yılında Soroksár

Zoltan Sipos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoltan Sipos şuan Soroksár SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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