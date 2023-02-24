Zoltan Stieber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoltan Stieber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zoltan Stieber kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zoltan Stieber ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zoltan Stieber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoltan Stieber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zoltan Stieber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoltan Stieber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zoltan Stieber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zoltan Stieber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zoltan Stieber 16 Ekim 1988 tarihinde Sárvár şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zoltan Stieber Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zoltan Stieber, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MTK Budapest futbol takımında oynamaktadır. MTK Budapest takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Zoltan Stieber'nin MTK Budapest ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Zoltan Stieber Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stieberzoltan/

Zoltan Stieber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zoltan Stieber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Zoltan Stieber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zoltan Stieber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Aston Villa Res.

21 Kasım 2007 yılında Yeovil Town

1 Nisan 2008 yılında Aston Villa Res.

30 Ocak 2009 yılında TuS Koblenz

1 Temmuz 2010 yılında Alem. Aachen

1 Temmuz 2011 yılında Mainz

1 Temmuz 2012 yılında Greuther Fürth

1 Temmuz 2014 yılında Hamburg

18 Ocak 2016 yılında Nürnberg

30 Haziran 2016 yılında Hamburg

12 Ağustos 2016 yılında 1.FC K'lautern

9 Ağustos 2017 yılında D.C. United

23 Ağustos 2019 yılında Zalaegerszeg

5 Ağustos 2020 yılında Újpest FC

28 Ocak 2022 yılında MTK Budapest

Zoltan Stieber kimdir

Zoltan Stieber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zoltan Stieber şuan MTK Budapest takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sárvár FC (1995-1999), Györi ETO FC (1999-2001), FC Goldball Budapest (2001-2002), Újpest FC (2002-2005)

Zoltan Stieber Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan takımında 18 numaralı formasıyla 2 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 3 gol atmıştır.

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Zoltan Stieber nereli

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